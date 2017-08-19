"Реал Сосьедад" в гостях вырвал победу над "Сельтой"

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"Реал Сосьедад" в гостях вырвал победу над "Сельтой"

В рамках первого тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" на выезде переиграл "Сельту" со счётом 3:2.

"Сельта" – "Реал Сосьедад" - 2:3

Голы: Гомес, 22 - 1:0, Ойарсабаль, 33 - 1:1, Гомес, 50 - 2:1, Хуанми, 80 - 2:2, Виллиан Жозе, 88 (пенальти) - 2:3.

"Сельта": Альварес, Кабраль, Кастро, Фонтас, Мальо, Радоя, Васс, Хосабед (Лоботка, 76), Систо (Юльсагер, 86), Аспас, Гомес (Эрнандес, 67).

"Реал Сосьедад": Рульи, Элустондо, Одриосола, Навас, Родригес, Ильярраменди, Сурутуса, Каналес (Вела, 57), Прието (Агиррече, 82), Ойарсабаль (Хуанми, 67), Виллиан Жозе.

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