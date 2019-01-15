"Реал Сосьедад" в результативном поединке одолел "Эспаньол"
В заключительном матче 19-го тура испанской Примеры "Эспаньол" на выезде проиграл "Реал Сосьедаду". Благодаря этой победе "бело-голубые" поднялись на 8-е место в турнирной таблице, а каталонцы остались на 10-м.
"Реал Сосьедад" - "Эспаньол" 3:2
Голы: Мерино, 3 - 1:0, Виллиан Жозе (пен), 8 - 2:0, Налдо, 32 - 2:1, Льоренте (аг), 45 - 2:2, Виллиан Жозе 63 - 3:2
"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте, Муньос, Элустондо, Морено, Мерино, Ильярраменди, Сангальи (Лопес, 62), Янузай (Субельдия, 84), Хуанми (Ойарсабаль, 65), Виллиан Жозе.
"Эспаньол": Лопес, Давид Лопес, Вила, Росалес, Налдо, Мелендо (Алекс Лопес, 84), Дардер (Пьятти, 72), Марк Рока, Гранеро (Пуадо, 78), Баптистао, Иглесиас.
Предупреждения: Давид Лопес (7), Дардер (22), Элустондо (33), Мерино (43), Морено (58), Ильярраменди (61), Виллиан Жозе (64), Вила (65), Налдо (69).
Удаление: Мерино (75).
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|Реал Мадрид
|19
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|19
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|8
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|Эспаньол
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|Валенсия
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|Леванте
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|Реал Сосьедад
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