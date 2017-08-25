"Реал Сосьедад" в родных стенах разгромил "Вильярреал"

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"Реал Сосьедад" в родных стенах разгромил "Вильярреал"

В стартовом матче второго тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" на своём поле одержал разгромную победу над "Вильярреалом" со счётом 3:0.

"Реал Сосьедад" – "Вильярреал" - 3:0

Голы: Виллиан Жозе, 25 - 1:0, Прието, 34 - 2:0, Хуанми, 45 - 3:0.

"Реал Сосьедад": Рульи, Элустондо, Навас (Агиррече, 82), Одриосола, Родригес, Прието, Ильярраменди, Сурутуса, Ойарсабаль, Хуанми (Вела, 66), Виллиан Жозе (Каналес, 74).

"Вильярреал": Фернандес (Барбоса, 46), Рубен Семеду, Альваро Гонсалес, Коста, Тригерос (Сансоне, 80), Родри Эрнандес, Кастильехо, Форнальс, Ндиайе, Бакка (Унал, 70), Бакамбу.

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