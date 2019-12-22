"Реал Сосьедад" в сверхрезультативном матче одолел "Осасуну"

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"Реал Сосьедад" в сверхрезультативном матче одолел "Осасуну"

В рамках 18-го тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" переиграл "Осасуну".

Благодаря победе "Сосьедад" вышел на четвертое место. "Осасуна" занимает 11-ю позицию.

"Осасуна" - "Реал Сосьедад" 3:4

Голы: Ойарсабаль, 15 - 0:1, Порту, 18 - 0:2, Эдегор, 28 - 0:3, Аридане, 45 - 1:3, Чими Авила, 48 - 2:3, Исак, 79 - 2:4, Чими Авила, 84 - 3:4

"Осасуна": Эррера, Ронкалья, Аридане, Давид Гарсия, Эступиньян (Вильяр, 87), Брашанац (Монкайола, 75), Ойер Санхурхо, Роберто Торрес, Рубен Гарсия, Чими Авила, Адриан (Мерида, 75).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Льоренте, Сальдуа, Монреаль (Горосабель, 46), Субельдия, Эдегор, Гевара (Ле Норман, 67), Порту, Мерино, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Исак, 77).

Удаление: Ронкалья (70).  

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