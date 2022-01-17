"Реал Сосьедад" ведет переговоры с Ле Норманом о продлении контракта
Фото: инстаграм Ле Нормана\Автор неизвестен
Французский защитник Робин Ле Норман начал переговоры с "Реал Сосьедадом" о продлении своего контракта, который истекает в 2024 году, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, его новый контракт будет сильно отличаться от того, который он подписал в мае 2020 года, так как его игра уже привлекает внимание нескольких больших клубов.
Отмечается, что приоритет для Робина продолжать носить форму "Сосьедада", так как он очень благодарен клубу. Тем не менее, это не закрывает дверь для возможного трансфера, но всегда будет согласовываться с клубом.
Напомним, что в нынешнем сезоне француз получал награду лучшему игроку Ла Лиги в октябре.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14