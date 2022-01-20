"Реал Сосьедад" выбил "Атлетико" из Кубка Испании
Фото: инстаграм "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка Испании сан-себастьянский "Реал Сосьедад" победил мадридский "Атлетико" со счетом 2:0 и завоевал путевку в четвертьфинал.
"Реал Сосьедад" – "Атлетико" - 2:0 (1:0)
Голы: Янузай, 33 - 1:0, Серлот, 47 - 2:0
"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос (Рико, 63), Янузай (Субельдия, 86), Мерино, Гевара (Субименди, 78), Сильва (Рафинья, 63), Серлот (Порту, 86), Ойарсабаль.
"Атлетико": Облак, Врсалько, Фелипе, Эрмосо, Лоди (Лемар, 55), Карраско (Мартин, 78), Коке (Суарес, 55), Эррера, де Пауль (Серрано, 78), Корреа (Матеус Кунья, 55), Жоау Феликс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14