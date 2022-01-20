"Реал Сосьедад" выбил "Атлетико" из Кубка Испании

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"Реал Сосьедад" выбил "Атлетико" из Кубка Испании

Фото: инстаграм "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

В матче 1/8 финала Кубка Испании сан-себастьянский "Реал Сосьедад" победил мадридский "Атлетико" со счетом 2:0 и завоевал путевку в четвертьфинал.

"Реал Сосьедад" – "Атлетико" - 2:0 (1:0)
Голы: Янузай, 33 - 1:0, Серлот, 47 - 2:0

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос (Рико, 63), Янузай (Субельдия, 86), Мерино, Гевара (Субименди, 78), Сильва (Рафинья, 63), Серлот (Порту, 86), Ойарсабаль.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Фелипе, Эрмосо, Лоди (Лемар, 55), Карраско (Мартин, 78), Коке (Суарес, 55), Эррера, де Пауль (Серрано, 78), Корреа (Матеус Кунья, 55), Жоау Феликс.

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