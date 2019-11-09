"Реал Сосьедад" вышел на первое место в чемпионате Испании

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"Реал Сосьедад" вышел на первое место в чемпионате Испании

"Реал Сосьедад" и "Леганес" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Испании.

"Реал Сосьедад" - "Леганес" - 1:1 (0:0)

Голы: Мерино, 63 - 1:0, Эн-Несири, 78 - 1:1.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Льоренте, Сальдуа (Элустондо, 84), Ле Норман, Порту, Мерино, Субельдия, Виллиан Жозе (Исак, 78), Янузай (Сангальи, 69), Оярсабаль.

"Леганес": Куэльяр, Росалес, Омеруо, Сиовас, Бустинса, Родригес, Ресио, Меса, Оскар Родригес (Каррильо, 70), Брэйтуэйт (Руибаль, 88), Арнаис (Эн-Несири, 46).

Таким образом, ничейный результат помог "Реал Сосьедаду" возглавить турнирную таблицу Примеры. "Леганес" идет на последней строчке.

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