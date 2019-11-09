"Реал Сосьедад" вышел на первое место в чемпионате Испании
"Реал Сосьедад" и "Леганес" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Испании.
"Реал Сосьедад" - "Леганес" - 1:1 (0:0)
Голы: Мерино, 63 - 1:0, Эн-Несири, 78 - 1:1.
"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Льоренте, Сальдуа (Элустондо, 84), Ле Норман, Порту, Мерино, Субельдия, Виллиан Жозе (Исак, 78), Янузай (Сангальи, 69), Оярсабаль.
"Леганес": Куэльяр, Росалес, Омеруо, Сиовас, Бустинса, Родригес, Ресио, Меса, Оскар Родригес (Каррильо, 70), Брэйтуэйт (Руибаль, 88), Арнаис (Эн-Несири, 46).
Таким образом, ничейный результат помог "Реал Сосьедаду" возглавить турнирную таблицу Примеры. "Леганес" идет на последней строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|13
|23
|2
|Барселона
|11
|22
|3
|Реал Мадрид
|11
|22
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|12
|20
|7
|Хетафе
|12
|19
|8
|Вильярреал
|12
|18
|9
|Осасуна
|12
|18
|10
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|11
|Леванте
|12
|17
|12
|Реал Вальядолид
|12
|17
|13
|Валенсия
|12
|17
|14
|Эйбар
|12
|15
|15
|Бетис
|12
|13
|16
|Алавес
|12
|12
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|12
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|13
|6