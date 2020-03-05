"Реал Сосьедад" вышел в финал Кубка Испании впервые с 1988 года

"Реал Сосьедад" стал финалистом Кубка Испании, дважды обыграв "Мирандес".

Таким образом, команда из Сан-Себастьяна пробилась в решающий матч турнира впервые с 1988 года.

32 года назад "Сосьедад" не сумел взять трофей, уступив "Барселоне". Теперь же баскам предстоит сразиться с "Атлетиком" или "Гранадой".

Стоит отметить, что "бело-голубые" дважды в своей истории выигрывали Кубок Испании. В последний раз - в 1987 году.

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