"Реал Сосьедад" забил восемь голов клубу 4-го дивизиона в Кубке Испании
Завершились несколько матчей 1/64 финала Кубка Испании. Стоит выделить победу "Реала Сосьедад", который забил восемь безответных мячей в ворота клуба четвертого дивизиона "Бекеррила". Также в следующий этап вышли "Бетис", "Осасуна", "Эспаньол", "Леванте" и "Сельта".
"Бекеррил" - "Реал Сосьедад" - 0:8 (0:2)
Голы: Ле Норман, 37 - 0:1, Янузай, 44 - 0:2, Янузай, 46 - 0:3, Пардо, 49 - 0:4, Янузай, 63 - 0:5, Исак, 68 - 0:6, Мугуруса, 69 - 0:7, Исак, 75 - 0:8
"Антониано" - "Бетис" - 0:4 (0:2)
Голы: Тельо, 14 (с пенальти) - 0:1, Каптум, 25 - 0:2, Лайнес, 52 - 0:3, Мелендес, 80 - 0:4
"Лорка Депортиво" - "Осасуна" - 0:3 (0:1)
Голы: Ламас, 20 - 0:1, Мерида, 69 (с пенальти) - 0:2, Виллар, 75 - 0:3
"Лейда" - "Эспаньол" - 0:2 (0:0)
Голы: Ву Лей, 53 - 0:1, Ву Лей, 90+1 - 0:2
"Мелилья" - "Леванте" - 0:5 (0:3)
Голы: Коке, 9 - 0:1, Коке, 12 - 0:2, Майораль, 20 - 0:3, Эрнани, 55 - 0:4, Леон, 84 (с пенальти) - 0:5
"Пена Азагреса" - "Сельта" - 0:2 (0:1)
Голы: Эрнандес Гарсия, 45 - 0:1, Эрнандес Гарсия, 69 - 0:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|17
|36
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10