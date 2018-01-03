"Реал Сосьедад" заинтересовался голкипером украинской "Зари"

"Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна заинтересовался голкипером луганской "Зари" Андреем Луниным, информирует Deia.

По сведениям источника, подписать 18-летнего вратаря "бело-гоолубые" рассчитывают уже в это трансферное окно.

В нынешнем сезоне Лунин пропустил 35 мячей в 23 играх за "Зарю".

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