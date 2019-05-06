"Реал Сосьедад" зовет к себе Хаби Алонсо

Экс-игрока сборной Испании Хаби Алонсо зовут в "Реал Сосьедад".

Как сообщает Record, Алонсо может получить административную должность в клубе. Напомним, что Хаби Алонсо выступал за "бело-голубых" с 1999 по 2004 год.

Отметим, что с августа 2018 года Хаби Алонсо возглавляет "Реал" U-14 и уже выиграл с командой чемпионат.

Читайте также: Румменигге: "Надеюсь, когда-нибудь "Бавария" постарается и вернет Хаби Алонсо". | http://soccernews.ru