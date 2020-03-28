"Реал" составил список игроков, которые могут покинуть клуб летом

Мадридский "Реал" сформировал шорт-лист из футболистов, которые могут подыскивать себе новые команды.

По информации AS, абсолютно точно должны уйти из королевского клуба грядущим летом Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Лукас Васкес и Мариано Диас.

Также "сливочные" намерены обсудить будущее с Марсело, Начо и Лукой Модричем - эти игроки вправе сами решать, оставаться им на "Сантьяго Бернабеу" или нет.

Кроме того, есть вопросы по перспективам в "Реале" Браима Диаса и Луки Йовича.

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