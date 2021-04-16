"Реал" составил список из 8 неприкосновенных футболистов

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"Реал" составил список из 8 неприкосновенных футболистов

Фото EFE / Автор неизвестен

Мадридский "Реал" готовится к активной летней трансферной кампании, пишет AS.

По сведениям издания, королевский клуб не планирует продавать ни при каких обстоятельствах только 8 игроков из всего состава - это Винисиус ЖуниорФедерико ВальвердеМартин ЭдегорРодриго ГоэсТибо Куртуа, Каземиро, Тони Кроос и Карим Бензема

При этом "сливочные" намерены избавиться от 6 игроков - это Гарет БэйлМарселоИскоАльваро ОдриосолаЛука Йович и Мариано Диас.

Также вероятна продажа центрального защитника Рафаэля Варана. "Реал" сможет заработать на его трансфере порядка 70 миллионов евро.

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