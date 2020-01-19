"Реал" создает новый отдел из-за ситуации с Луниным

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"Реал" создает новый отдел из-за ситуации с Луниным

Руководство "Реала" приняло решение о создании нового отдела, который будет заниматься арендами футболистов.

По сведениям Marca, этому послужила ситуация с голкипером Андреем Луниным, который пока был в аренде в "Вальядолиде" принял участие всего в двух матчах.

Теперь новый отдел будет заниматься анализом каждой аренды. В частности будет изучаться деятельность наставника команды-арендатора, его работа с молодыми футболистами, а также положение клуба в своем чемпионате.

Напомним, что ранее "Реал" отправил Лунина в аренду в "Реал Овьедо", где он пропустил два гола в дебютном матче.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

НУда интернетом там пользоваться не умеют походу,древний Реал...

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