"Реал" спас ничью в матче с "Реал Сосьедад"
В Мадриде завершился последний матч 25 тура испанской Ла Лиги. "Реал" принимал у себя дома "Реал Сосьедад" и сыграл вничью 1:1. У "королевского клуба" продолжаются проблемы с составом, которые не позволяют играть в полную силу. Гости смогли забить мяч в начале второй половины встречи, но не смог довести игру до очень важной для себя победы. "Реал" не смог обогнать "Барселону" и остался на третьем месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. "Сосьедад" расположился на 5 строчке, имея в своем активе 42 набранных балла.
"Реал" - "Реал Сосьедад" 1:1 (0:0)
Голы: Порту, 55 - 0:1, Винисиус Жуниор, 89 - 1:1
"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Начо, Васкес, Модрич (Вальверде, 76), Кроос, Иско (Винисиус Жуниор, 61), Каземиро, Асенсио (Родриго, 61), Мариано Диас (Дуро, 61).
"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Горосабель (Саньян, 82), Монреаль, Субельдия, Сильва (Муньос, 85), Гевара, Порту (Барренечеа, 72), Субименди, Ойарсабаль, Исак (Фернандес, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14