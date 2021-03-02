"Реал" спас ничью в матче с "Реал Сосьедад"

Теги реал мадридреал сосьедад

"Реал" спас ничью в матче с "Реал Сосьедад"В Мадриде завершился последний матч 25 тура испанской Ла Лиги. "Реал" принимал у себя дома "Реал Сосьедад" и сыграл вничью 1:1. У "королевского клуба" продолжаются проблемы с составом, которые не позволяют играть в полную силу. Гости смогли забить мяч в начале второй половины встречи, но не смог довести игру до очень важной для себя победы. "Реал" не смог обогнать "Барселону" и остался на третьем месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. "Сосьедад" расположился на 5 строчке, имея в своем активе 42 набранных балла.

"Реал" - "Реал Сосьедад" 1:1 (0:0)

Голы: Порту, 55 - 0:1, Винисиус Жуниор, 89 - 1:1

"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Начо, Васкес, Модрич (Вальверде, 76), Кроос, Иско (Винисиус Жуниор, 61), Каземиро, Асенсио (Родриго, 61), Мариано Диас (Дуро, 61).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Горосабель (Саньян, 82), Монреаль, Субельдия, Сильва (Муньос, 85), Гевара, Порту (Барренечеа, 72), Субименди, Ойарсабаль, Исак (Фернандес, 82).

Читайте также: Бывший президент "Реала": "Вряд ли у "сливочных" достаточно денег, чтобы купить Салаха" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов