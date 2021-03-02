"Реал" спас ничью в матче с "Реал Сосьедад"

В Мадриде завершился последний матч 25 тура испанской Ла Лиги. "Реал" принимал у себя дома "Реал Сосьедад" и сыграл вничью 1:1. У "королевского клуба" продолжаются проблемы с составом, которые не позволяют играть в полную силу. Гости смогли забить мяч в начале второй половины встречи, но не смог довести игру до очень важной для себя победы. "Реал" не смог обогнать "Барселону" и остался на третьем месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. "Сосьедад" расположился на 5 строчке, имея в своем активе 42 набранных балла.

"Реал" - "Реал Сосьедад" 1:1 (0:0)

Голы: Порту, 55 - 0:1, Винисиус Жуниор, 89 - 1:1

"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Начо, Васкес, Модрич (Вальверде, 76), Кроос, Иско (Винисиус Жуниор, 61), Каземиро, Асенсио (Родриго, 61), Мариано Диас (Дуро, 61).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Горосабель (Саньян, 82), Монреаль, Субельдия, Сильва (Муньос, 85), Гевара, Порту (Барренечеа, 72), Субименди, Ойарсабаль, Исак (Фернандес, 82).