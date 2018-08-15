"Реал" сравнял счет в матче за Суперкубок УЕФА с "Атлетико"

Теги реал мадридатлетико мадридкарим бензема

"Реал" сравнял счет в матче за Суперкубок УЕФА с "Атлетико"

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема сравнял счет в матче за Суперкубок УЕФА против "Атлетико" (1:1, первый тайм).

Форвард точно пробил головой с близкого расстояния после навеса Гарета Бэйла.

Не пропустите: "Атлетико" открыл счет в матче за Суперкубок УЕФА с "Реалом". | http://soccernews.ru

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