"Реал" сравнял счет в матче за Суперкубок УЕФА с "Атлетико"

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема сравнял счет в матче за Суперкубок УЕФА против "Атлетико" (1:1, первый тайм).

Форвард точно пробил головой с близкого расстояния после навеса Гарета Бэйла.

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