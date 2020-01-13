"Реал" сравнялся с "Барселоной" по числу трофеев в клубной истории

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"Реал" сравнялся с "Барселоной" по числу трофеев в клубной истории

Благодаря победе в Суперкубке Испании мадридский "Реал" догнал "Барселону" по количеству выигранных трофеев.

На сегодняшний день в активе обоих клубов по 91 титулу. Какие кубки есть в музеях "сливочных" и "сине-гранатовых" можно посмотреть на инфографике.

В текущем розыгрыше Примеры "Реал" и "Барселона" делят лидерство по итогам 19 туров.

В 1/8 финала Лиги Чемпионов мадридцы сыграют с "Манчестер Сити", а каталонцы - с "Наполи".

Не пропустите: "Реал" сократил отставание от "Барселоны" по числу побед в Суперкубке Испании. | http://soccernews.ru
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