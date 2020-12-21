"Реал" сравнялся с лидером, "Барса" снова оступается: все результаты 14-го тура Примеры

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"Реал" сравнялся с лидером, "Барса" снова оступается: все результаты 14-го тура Примеры

Завершился 14-й тур испанской Примеры.

По итогам тура "Реал" одержал победу и сравнялся по очкам с лидирующим "Атлетико", "Барселона" потеряла очки в домашнем матче с "Валенсией" и остается пятой.

"Эйбар" - "Реал" 1:3
Голы: Бензема, 6 - 0:1, Модрич, 13 - 0:2, Кике Гарсия, 28 - 1:2, Васкес, 90 - 1:3

"Барселона" – "Валенсия" 2:2
Голы: Диакаби, 29 - 0:1, Месси, 45+4 - 1:1, Араухо, 52 - 2:1, Макси Гомес, 69 - 2:2

"Атлетико" – "Эльче" 3:1
Голы: 1:0 – 41 Суарес, 2:0 – 58 Суарес, 2:1 – 64 Бойе, 3:1 – 80, пенальти Диего Коста.

"Атлетик" - "Уэска" 2:0
Гол: Кодро (пен), 86 - 1:0, Нуньес, 90 - 2:0

"Осасуна" – "Вильярреал" 1:3
Голы: Жерар Морено, 7 - 0:1, Фер Ниньо, 29 - 0:2, Роберто Торрес, 70 (с пенальти) - 1:2, Жерар Морено, 86 - 1:3

"Леванте" – "Реал Сосьедад" 2:1
Голы: Исак, 22 - 0:1, Рохер Марти, 28 - 1:1, Де Фрутос, 87 - 2:1

"Севилья" – "Вальядолид" 1:1
Голы: Окампос, 31 (с пенальти) - 1:0, Карнеро, 87 - 1:1

"Сельта" - "Алавес" 2:0
Голы: Мендес, 19 - 1:0, Мендес, 79 - 2:0

"Гранада" - "Бетис" 2:0
Голы: Сольдадо (пен), 14 - 1:0, Сольдадо, 20 - 2:0

"Кадис" - "Хетафе" 0:2
Гол: Эрнандес, 33 - 0:1, Максимович, 90 - 0:2

Турнирная таблица: "Атлетико" (29), "Реал" (29), "Реал Сосьедад" (26), "Вильярреал" (25), "Барселона" (21), "Гранада" (21), "Севилья" (20), "Сельта" (19), "Кадис" (18), "Атлетик" (17), "Хетафе" (16), "Бетис" (16), "Валенсия" (15), "Эйбар" (15), "Леванте" (14), "Эльче" (14), "Алавес" (14), "Вальядолид" (14), "Уэска" (11), "Осасуна" (11).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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