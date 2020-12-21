"Реал" сравнялся с лидером, "Барса" снова оступается: все результаты 14-го тура Примеры
Завершился 14-й тур испанской Примеры.
По итогам тура "Реал" одержал победу и сравнялся по очкам с лидирующим "Атлетико", "Барселона" потеряла очки в домашнем матче с "Валенсией" и остается пятой.
"Эйбар" - "Реал" 1:3
Голы: Бензема, 6 - 0:1, Модрич, 13 - 0:2, Кике Гарсия, 28 - 1:2, Васкес, 90 - 1:3
"Барселона" – "Валенсия" 2:2
Голы: Диакаби, 29 - 0:1, Месси, 45+4 - 1:1, Араухо, 52 - 2:1, Макси Гомес, 69 - 2:2
"Атлетико" – "Эльче" 3:1
Голы: 1:0 – 41 Суарес, 2:0 – 58 Суарес, 2:1 – 64 Бойе, 3:1 – 80, пенальти Диего Коста.
"Атлетик" - "Уэска" 2:0
Гол: Кодро (пен), 86 - 1:0, Нуньес, 90 - 2:0
"Осасуна" – "Вильярреал" 1:3
Голы: Жерар Морено, 7 - 0:1, Фер Ниньо, 29 - 0:2, Роберто Торрес, 70 (с пенальти) - 1:2, Жерар Морено, 86 - 1:3
"Леванте" – "Реал Сосьедад" 2:1
Голы: Исак, 22 - 0:1, Рохер Марти, 28 - 1:1, Де Фрутос, 87 - 2:1
"Севилья" – "Вальядолид" 1:1
Голы: Окампос, 31 (с пенальти) - 1:0, Карнеро, 87 - 1:1
"Сельта" - "Алавес" 2:0
Голы: Мендес, 19 - 1:0, Мендес, 79 - 2:0
"Гранада" - "Бетис" 2:0
Голы: Сольдадо (пен), 14 - 1:0, Сольдадо, 20 - 2:0
"Кадис" - "Хетафе" 0:2
Гол: Эрнандес, 33 - 0:1, Максимович, 90 - 0:2
Турнирная таблица: "Атлетико" (29), "Реал" (29), "Реал Сосьедад" (26), "Вильярреал" (25), "Барселона" (21), "Гранада" (21), "Севилья" (20), "Сельта" (19), "Кадис" (18), "Атлетик" (17), "Хетафе" (16), "Бетис" (16), "Валенсия" (15), "Эйбар" (15), "Леванте" (14), "Эльче" (14), "Алавес" (14), "Вальядолид" (14), "Уэска" (11), "Осасуна" (11).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14