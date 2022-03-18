"Реал" сразится с "Челси" и другие пары 1/4 финала Лиги Чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов.
1/4 финала
"Челси" (Англия) – "Реал" (Испания)
"Манчестер Сити" (Англия) - "Атлетико" (Испания)
"Вильярреал" (Испания) - "Бавария" (Германия)
"Бенфика" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия)
1/2 финала
"Манчестер Сити" / "Атлетико" – "Челси" / "Реал"
"Бенфика" / "Ливерпуль" – "Вильярреал" / "Бавария"
Напомним, что первые четвертьфинальные матчи ЛЧ состоятся 5-6 апреля, ответные - 12-13 апреля. Полуфиналы запланированы на 26-27 апреля и 3-4 мая.
Не пропустите: УЕФА выбрал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
главное
-
Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Россия не опустится ниже 10-го места в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона
-
Главные новости дня: 17 марта
-
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы
Лента новостей
-
"Ливерпуль" теряет Трента
-
"Реал" сразится с "Челси" и другие пары 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Спортивный арбитражный суд вынес решение по апелляции РФС
-
"Ювентус" изменил статус Дибалы в проекте клуба
-
Защитник "Химок" Дагерстол вернулся в бывший клуб
-
Даррен Бент назвал 7 футболистов, от которых нужно избавиться "Манчестер Юнайтед"
-
"Вест Хэм" стал автором уникального достижения в Лиге Европы
-
Консорциум Джона Терри хочет купить долю в "Челси"
-
Болельщики "Црвены Звезды" ярко поддержали Россию во время матча Лиги Европы
-
Неймар прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов
-
Сёмин назвал главное открытие сезона в РПЛ
-
Алвес - о Месси: "Все, кто уходят из "Барселоны", потом жалеют"
-
Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Два европейских топ-клуба поспорят за Рэшфорда
-
Сегодня состоится жеребьёвка 1/4 финала еврокубков: подробности
-
"Монако" назвал "Реалу" стоимость Тчуамени
-
"Утрехт" объявил о переходе форварда "Ростова"
-
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Конференций
-
У Лэмпарда подозрение на перелом руки. Он неудачно отпраздновал гол в ворота "Ньюкасла"
-
В еврокубках осталось два российских футболиста
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4