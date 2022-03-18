"Реал" сразится с "Челси" и другие пары 1/4 финала Лиги Чемпионов

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"Реал" сразится с "Челси" и другие пары 1/4 финала Лиги Чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Чемпионов.

1/4 финала

"Челси" (Англия) – "Реал" (Испания)

"Манчестер Сити" (Англия) - "Атлетико" (Испания)

"Вильярреал" (Испания) - "Бавария" (Германия)

"Бенфика" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия)

1/2 финала

"Манчестер Сити" / "Атлетико" – "Челси" / "Реал"

"Бенфика" / "Ливерпуль" – "Вильярреал" / "Бавария"

Напомним, что первые четвертьфинальные матчи ЛЧ состоятся 5-6 апреля, ответные - 12-13 апреля. Полуфиналы запланированы на 26-27 апреля и 3-4 мая.

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