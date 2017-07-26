"Реал" сразится с "Манчестер Сити" во втором туре Международного кубка чемпионов

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"Реал" сразится с "Манчестер Сити" во втором туре Международного кубка чемпионов

"Манчестер Сити" – "Реал"

Стадион: "Лос-Анджелес Мемориал Колисеум"

Начало матча: 06:00

Проигравшие свои первые встречи "Манчестер Сити" и "Реал" встретятся между собой во втором туре Международного кубка чемпионов. "Сити" в первом матче ничего не смогли противопоставить "Манчестер Юнайтед", "красные дьяволы" имели большое преимущество, закономерно забили два мяча и выиграли поединок. Команда Гвардиолы же смотрелась довольно блекло в атаке, также не лучшим образом действовала и оборона.

"Манчестер Сити" в это межсезонье проводит мощнейшую трансферную кампанию, клуб потратил уже 240 миллионов евро. 107 ушли в "Монако", откуда перешли Менди и Бернарджу Силва. Примечательно, что перед этим "Сити" за 50 миллионов купили Кайла Уокера, сделав того самым дорогим защитником в мире, однако манкунианцы на этом не остановились и через несколько дней сами же подняли планку. 57 миллионов за Бенджамена Менди – новый рекорд. Англичане укрепили фланги обороны, однако проблемы остаются в центре. Компани постоянно травмируется, Стоунз действует крайне нестабильно, вернулся из аренды Мангала, но в свой первый заход он действовал крайне ненадежно, из-за чего и был отправлен в "Валенсию". Отаменди более стабилен, но и он может ошибаться.

Также совсем недавно руководство "Манчестер Сити" решило приобрести еще одного правого защитника , состав пополнил Данило. На этом фланге ожидается сумасшедшая конкуренция. Уокер ведь тоже не собирается сидеть в запасе. В целом же защитная линия "горожан" все равно не выглядит укомплектованной. Помимо слабого центра есть проблемы и с дублером Менди. В связи с уходом в "Рому" Коларова у француза вообще нет достойных конкурентов на левом фланге.

"Реал" в это межсезонье непривычно мало тратит, при этом продает игроков за большие деньги.  Уход Мораты, Данило, Хамеса Рогригеса, а также нескольких резервистов пополнили казну клуба на 122 миллиона евро. Покупки только две, больше на перспективу – Тео Эрнандес пришел из "Атлетико", а Себальос из "Бетиса". Вряд ли они сходу вольются в основу. В "Реале" сидели на скамейке даже такие высококлассные игроки, как Родригес и Мората, в центре же обороны играют Варан и Рамос, из-за чего мадридский клуб покинул Пепе.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой четыре официальные игры: две победы у "Реала" и две ничьи.

В Международном кубке чемпионов "Реал" и "Манчестер Сити" встречались в 2015 года. Мадридский клуб разгромил своего соперника со счетом 4:1.

"Манчестер Сити" за четыре года выиграл в Международном кубке чемпионов только одну игру в основное время. Дебютная игра на турнире для "горожан" завершилась победой над "Миланом" со счетом 5:1, затем были только поражения или же победы в серии пенальти.

Ориентировочные составы:

"Манчестер Сити":  Эдерсон, Коларов, Компани, Стоунз, Уокер, Туре, Де Брюйне, Давид Силва, Сане, Бернарду Силва, Габриэль Жезус.

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Бэйл, Бензема

Прогноз на матч:

Реал выглядит более целостно, однако Зинедин Зидан вполне может выпустить молодежь во втором тайме, как сделал это в игре с "МЮ", поэтому "Сити" вполне может победить в этой игре.

Букмекеры предлагают на победу "Реала" коэффициент 2.05, на "Манчестер Сити" – 3.50, на ничью – 4.00.

Вячеслав Горбачев 

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комментарии
Виктор

состав мю а не сити исправьте

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3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
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