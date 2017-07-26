"Реал" сразится с "Манчестер Сити" во втором туре Международного кубка чемпионов
"Манчестер Сити" – "Реал"
Стадион: "Лос-Анджелес Мемориал Колисеум"
Начало матча: 06:00
Проигравшие свои первые встречи "Манчестер Сити" и "Реал" встретятся между собой во втором туре Международного кубка чемпионов. "Сити" в первом матче ничего не смогли противопоставить "Манчестер Юнайтед", "красные дьяволы" имели большое преимущество, закономерно забили два мяча и выиграли поединок. Команда Гвардиолы же смотрелась довольно блекло в атаке, также не лучшим образом действовала и оборона.
"Манчестер Сити" в это межсезонье проводит мощнейшую трансферную кампанию, клуб потратил уже 240 миллионов евро. 107 ушли в "Монако", откуда перешли Менди и Бернарджу Силва. Примечательно, что перед этим "Сити" за 50 миллионов купили Кайла Уокера, сделав того самым дорогим защитником в мире, однако манкунианцы на этом не остановились и через несколько дней сами же подняли планку. 57 миллионов за Бенджамена Менди – новый рекорд. Англичане укрепили фланги обороны, однако проблемы остаются в центре. Компани постоянно травмируется, Стоунз действует крайне нестабильно, вернулся из аренды Мангала, но в свой первый заход он действовал крайне ненадежно, из-за чего и был отправлен в "Валенсию". Отаменди более стабилен, но и он может ошибаться.
Также совсем недавно руководство "Манчестер Сити" решило приобрести еще одного правого защитника , состав пополнил Данило. На этом фланге ожидается сумасшедшая конкуренция. Уокер ведь тоже не собирается сидеть в запасе. В целом же защитная линия "горожан" все равно не выглядит укомплектованной. Помимо слабого центра есть проблемы и с дублером Менди. В связи с уходом в "Рому" Коларова у француза вообще нет достойных конкурентов на левом фланге.
"Реал" в это межсезонье непривычно мало тратит, при этом продает игроков за большие деньги. Уход Мораты, Данило, Хамеса Рогригеса, а также нескольких резервистов пополнили казну клуба на 122 миллиона евро. Покупки только две, больше на перспективу – Тео Эрнандес пришел из "Атлетико", а Себальос из "Бетиса". Вряд ли они сходу вольются в основу. В "Реале" сидели на скамейке даже такие высококлассные игроки, как Родригес и Мората, в центре же обороны играют Варан и Рамос, из-за чего мадридский клуб покинул Пепе.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой четыре официальные игры: две победы у "Реала" и две ничьи.
В Международном кубке чемпионов "Реал" и "Манчестер Сити" встречались в 2015 года. Мадридский клуб разгромил своего соперника со счетом 4:1.
"Манчестер Сити" за четыре года выиграл в Международном кубке чемпионов только одну игру в основное время. Дебютная игра на турнире для "горожан" завершилась победой над "Миланом" со счетом 5:1, затем были только поражения или же победы в серии пенальти.
Ориентировочные составы:
"Манчестер Сити": Эдерсон, Коларов, Компани, Стоунз, Уокер, Туре, Де Брюйне, Давид Силва, Сане, Бернарду Силва, Габриэль Жезус.
Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Бэйл, Бензема
Прогноз на матч:
Реал выглядит более целостно, однако Зинедин Зидан вполне может выпустить молодежь во втором тайме, как сделал это в игре с "МЮ", поэтому "Сити" вполне может победить в этой игре.
Букмекеры предлагают на победу "Реала" коэффициент 2.05, на "Манчестер Сити" – 3.50, на ничью – 4.00.
Вячеслав Горбачев
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|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24