"Реал" стал автором уникального достижения

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"Реал" стал автором уникального достижения

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Атлетико" в матче 23-го тура чемпионата Испании.

Эта победа стала для "сливочных" 600-й в гостевых поединках Примеры. "Бланкос" - первая команда в истории, достигшая данной отметки.

Ближайшими преследователями "Реала" по этому показателю являются "Барселона" (551) и всё тот же "Атлетико" (408).

Не пропустите видеообзор матча "Атлетико" - "Реал". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона Барселона 22 50
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 23 45
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 23 44
4 Севилья Севилья 22 36
5 Хетафе Хетафе 23 35
6 Бетис Бетис 22 32
7 Алавес Алавес 22 32
8 Валенсия Валенсия 22 30
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 22 30
10 Эйбар Эйбар 22 29
11 Эспаньол Эспаньол 23 28
12 Леванте Леванте 22 27
13 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 22 26
14 Леганес Леганес 22 26
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 23 26
16 Сельта Виго Сельта Виго 23 24
17 Жирона Жирона 22 24
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 23 23
19 Вильярреал Вильярреал 23 20
20 Уэска Уэска 22 15
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