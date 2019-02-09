"Реал" стал автором уникального достижения

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Атлетико" в матче 23-го тура чемпионата Испании.

Эта победа стала для "сливочных" 600-й в гостевых поединках Примеры. "Бланкос" - первая команда в истории, достигшая данной отметки.

Ближайшими преследователями "Реала" по этому показателю являются "Барселона" (551) и всё тот же "Атлетико" (408).

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