"Реал" стал автором уникального достижения
Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Атлетико" в матче 23-го тура чемпионата Испании.
Эта победа стала для "сливочных" 600-й в гостевых поединках Примеры. "Бланкос" - первая команда в истории, достигшая данной отметки.
Ближайшими преследователями "Реала" по этому показателю являются "Барселона" (551) и всё тот же "Атлетико" (408).
Не пропустите видеообзор матча "Атлетико" - "Реал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Эспаньол
|23
|28
|12
|Леванте
|22
|27
|13
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|14
|Леганес
|22
|26
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|22
|15