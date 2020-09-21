"Реал" стал автором уникального достижения в Примере

Мадридский "Реал" не сумел обыграть "Реал Сосьедад" (0:0) в матче 2-го тура чемпионата Испании, зато стал автором уникального достижения.

Как сообщает Opta, "сливочные" первыми в Примере выпустили на поле в течение одной игры четырёх футболистов, родившихся не позже 2000 года.

Речь идёт о Винисиусе Жуниоре (2000 год рождения), Родриго Гоэсе (2001 г. р.), Марвине Парке (2000 г. р.) и Серхио Аррибасе (2001 г. р.).

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