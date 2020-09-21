"Реал" стал автором уникального достижения в Примере
Мадридский "Реал" не сумел обыграть "Реал Сосьедад" (0:0) в матче 2-го тура чемпионата Испании, зато стал автором уникального достижения.
Как сообщает Opta, "сливочные" первыми в Примере выпустили на поле в течение одной игры четырёх футболистов, родившихся не позже 2000 года.
Речь идёт о Винисиусе Жуниоре (2000 год рождения), Родриго Гоэсе (2001 г. р.), Марвине Парке (2000 г. р.) и Серхио Аррибасе (2001 г. р.).
Не пропустите: Асенсио взял в "Реале" номер Бэйла. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Лидс" может купить игрока сборной Украины
-
Банда Юргена Клоппа показала, что "Челси" еще очень далек от своей игры! Пока многомиллионная закупка себя не оправдывает
-
Роналду забил в 19-м клубном сезоне подряд
-
"Реал" стал автором уникального достижения в Примере
-
Орье назвал "Спартаку" свои требования по зарплате
-
"Атлетико" нацелился на хавбека "Атлетико"
-
"Ювентус" установил рекорд Серии А
-
Кутепов прокомментировал своё будущее в "Спартаке"
-
Роджерс одержал 100 побед в 210 матчах АПЛ. Это четвёртый результат среди британских тренеров
-
Месси попрощался с Артуро Видалем
-
Главные новости дня: 20 сентября
-
Экс-президент "Спартака" Червиченко высказался о результатах команды в нынешнем сезоне
-
"Марсель" и "Лилль" обменялись голами в матче Лиги 1
-
Смолов высказался о победном матче "Локомотива" с "Тамбовом"
-
"Реал" сыграл вничью с "Реал Сосьедадом" во 2-м туре Ла Лиги
-
"Ювентус" разгромил "Сампдорию" в дебютном матче Пирло
-
Клопп ярко высказался о результатах новичка "Ливерпуля" Алькантары
-
Главный тренер "Локомотива" Николич ярко высказался о ЦСКА
-
"Лестер" обыграл "Бернли" в первом матче сезона АПЛ
-
В понедельник Видаль прибудет в Милан и заключит контракт с "Интером"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14