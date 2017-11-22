"Реал" стал первой командой, выигравшей 50 выездных матчей в Лиге чемпионов



В матче 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов мадридский "Реал" на выезде разгромил АПОЭЛ со счетом 6:0.

Эта победа стала для королевского клуба 50-й гостевой в рамках турнира и что является новым рекордом.

Ранее "Реал" делил первое-второе места с "Барселоной" (по 49).

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