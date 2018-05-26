"Реал" стал первым клубом, который повторил стартовый состав в двух финалах Лиги Чемпионов

Теги реал мадрид

"Реал" стал первым клубом, который повторил стартовый состав в двух финалах Лиги Чемпионов

Начался финальный поединок Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".

Как сообщает Opta, наставник "сливочных" Зинедин Зидан выставил на эту игру такой же состав, как и в прошлогоднем финале с "Ювентусом" (4:1).

Таким образом, "Реал" стал первой командой, которая повторила стартовый состав в двух финалах Лиги Чемпионов.

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