"Реал" стал победителем юношеской Лиги Чемпионов

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"Реал" стал победителем юношеской Лиги Чемпионов

Мадридский "Реал" в финале Юношеской Лиги УЕФА обыграл лиссабонскую "Бенфику" и стал победителем турнира.

Победу королевскому клубу принесли голы Пабло Родригеса и Мигеля Гутьерреса, а также автогол Энрика Жокю. В составе "орлов" дублем отличился Гонсалу Рамуш.

Стоит отметить, что главным тренером "Реала" U19 является бывший нападающий мадридцев Рауль Гонсалес.

"Бенфика" Португалия - "Реал" Испания - 2:3 (0:2)
Голы: Родригес, 25 - 0:1, Жокю, 45 (автогол) - 0:2, Рамуш, 49 - 1:2, Гутьеррес, 50 - 1:3, Рамуш, 57 - 2:3

"Бенфика": Кокубо, Феррейра, Томаш Араужу (Нету, 90+1), Морато, Данташ, Жокю (Бриту, 46), Эмбало (Лопеш, 63), Круш (Камара, 46), Рамуш, Энрике Араужу, Тиану Араужу

"Реал": Лопес, Рамон, Сантос, Гутьеррес (Каррильо, 66), Чуст, Парк (Синтес, 65), Бланко, Дотор (Гонсалес, 73), Моранте (Аранда, 73), Аррибас, Родригес (Мартин, 30)

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