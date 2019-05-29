"Реал" стал самым дорогим клубом мира по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал список самых дорогих клубов мира в 2019 году.

Рейтинг возглавил мадридский "Реал", стоимость которого 4,239 миллиарда долларов. На втором месте расположилась "Барселона" (4,021). Третьим стал "Манчестер Юнайтед" (3,808).

Топ-20 самых дорогих клубов мира:

1. "Реал" - 4,239 млрд долларов

2. "Барселона" - 4,021

3. "Манчестер Юнайтед" - 3,808

4. "Бавария" - 3,024

5. "Манчестер Сити" - 2,688

6. "Челси" - 2,576

7. "Арсенал" - 2,268

8. "Ливерпуль" - 2,183

9. "Тоттенхэм" - 1,624

10. "Ювентус" - 1,512

11. ПСЖ - 1,092

12. "Атлетико" - 953 млн

13. "Боруссия" Дортмунд - 896

14. "Шальке" - 683

15. "Интер" - 672

16. "Рома" - 622

17. "Вест Хэм" - 616

18. "Милан" - 583

19. "Эвертон" - 476

20. "Ньюкасл" - 381

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