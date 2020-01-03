"Реал" стал самым популярным клубом мира в соцсетях в 2019 году

"Реал" является самым популярным клубом в соцсетях в 2019 году.

Сообщается, что на страницы мадридского клуба подписано более 224 миллионов человек. Следом идет "Барселона", которая отстала на 10 миллионов подписчиков.

В топ-5 также вошли "Манчестер Юнайтед" (126 миллионов), "Челси" (81 миллион) и "Ювентус" (81 миллион).

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