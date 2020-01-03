"Реал" стал самым популярным клубом мира в соцсетях в 2019 году

Теги реал мадридбарселонаманчестер юнайтедчелси

"Реал" стал самым популярным клубом мира в соцсетях в 2019 году

"Реал" является самым популярным клубом в соцсетях в 2019 году.

Сообщается, что на страницы мадридского клуба подписано более 224 миллионов человек. Следом идет "Барселона", которая отстала на 10 миллионов подписчиков.

В топ-5 также вошли "Манчестер Юнайтед" (126 миллионов), "Челси" (81 миллион) и "Ювентус" (81 миллион).

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3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
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