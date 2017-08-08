"Реал" стал вторым клубом в истории, который выиграл Суперкубок УЕФА два раза подряд

Теги реал мадрид

"Реал" стал вторым клубом в истории, который выиграл Суперкубок УЕФА два раза подряд

В матче за Суперкубок УЕФА "Реал" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Благодаря этому "Реал" стал вторым клубом в истории, который выиграл Суперкубок УЕФА два раза подряд. Ранее подобное достижение покорялось "Милану", который завоевывал трофей в 1989 и 1990 годах.

"Реал" в четвертый раз в своей истории стал обладателем Суперкубка и уступает по этому показателю только "Барселоне" и "Милану" (по 5).

Не пропустите: "Реал" минимально обыгрывает "Манчестер Юнайтед" и становится обладателем Суперкубка УЕФА. | http://soccernews.ru

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