В матче за Суперкубок УЕФА "Реал" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Благодаря этому "Реал" стал вторым клубом в истории, который выиграл Суперкубок УЕФА два раза подряд. Ранее подобное достижение покорялось "Милану", который завоевывал трофей в 1989 и 1990 годах.

"Реал" в четвертый раз в своей истории стал обладателем Суперкубка и уступает по этому показателю только "Барселоне" и "Милану" (по 5).

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