"Реал" стартовал в новом сезоне Ла Лиги с крупной победы над "Алавесом"
Фото: твиттер "Реала"
В рамках 1-го тура испанской Ла Лиги "Реал" добыл выездную победу над "Алавесом".
"Алавес" - "Реал" 1:4
Голы: Бензема, 48 - 0:1, Начо, 56 - 0:2, Бензема, 62 - 0:3, Хоселу (пен), 65 - 1:3, Винисиус Жуниор, 90 - 1:4
"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пина (Мойя, 82), Мендес (Мартин, 68), Пере Понс (Лум, 59), Ману Гарсия (Гвидетти, 59), Хоселу, Риоха (Пельистри, 68).
"Реал": Куртуа, Начо, Милитао, Алаба, Модрич (Асенсио, 88), Каземиро, Вальверде (Иско, 88), Васкес, Бензема (Йович, 89), Бэйл (Родриго, 68), Азар (Винисиус Жуниор, 66).
"Осасуна" - "Эспаньол" 0:0
"Осасуна": Эррера, Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Рубен Гарсия, Торро, Монкайола (Ойер Санхурхо, 63), Брашанац, Барха (Мартинес, 64), Будимир (Чими Авила, 72), Кике Гарсия.
"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль (Виктор Гомес, 87), Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Давид Лопес (Gracia Sánchez, 82), Меламед (Пуадо, 46), Мерида (Баре, 62), Эмбарба, У Лэй (Димата, 63), де Томас.
Читайте также: "Кадис" сыграл вничью с "Леванте", "Мальорка" и "Бетис" победителя не выявили. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 августа
-
"Реал" стартовал в новом сезоне Ла Лиги с крупной победы над "Алавесом"
-
1
Месси обратился к болельщикам ПСЖ
-
ПСЖ представил всех новичков на "Парк де Пренс"
-
ПСЖ добыл победу над "Страсбуром"
-
"Интер" объявил о покупке Думфриса
-
Официально: Джеко - игрок "Интера"
-
Салах установил рекорд АПЛ
-
Соболев высказался о вызове в сборную России
-
Гризманн готов пойти на существенное снижение зарплаты ради возвращения в "Атлетико"
-
"Кадис" сыграл вничью с "Леванте", "Мальорка" и "Бетис" победителя не выявили
-
1
Фанаты ПСЖ освистали Мбаппе
-
ЦСКА победил "Ростов", "Динамо" уступило "Ахмату"
-
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" в матче с 7 голами
-
"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Норвичем"
-
Акинфеев повторил рекорд Игнашевича
-
Витория прокомментировал победу над "Уралом"
-
Ван Дейк играет за "Ливерпуль" впервые с октября 2020 года
-
Сауль может остаться в "Атлетико"
-
Фанаты "Спартака" адресовали слова Федуну и Зареме
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14