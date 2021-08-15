"Реал" стартовал в новом сезоне Ла Лиги с крупной победы над "Алавесом"

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"Реал" стартовал в новом сезоне Ла Лиги с крупной победы над "Алавесом"Фото: твиттер "Реала"

В рамках 1-го тура испанской Ла Лиги "Реал" добыл выездную победу над "Алавесом".

"Алавес" - "Реал" 1:4

Голы: Бензема, 48 - 0:1, Начо, 56 - 0:2, Бензема, 62 - 0:3, Хоселу (пен), 65 - 1:3, Винисиус Жуниор, 90 - 1:4

"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пина (Мойя, 82), Мендес (Мартин, 68), Пере Понс (Лум, 59), Ману Гарсия (Гвидетти, 59), Хоселу, Риоха (Пельистри, 68).

"Реал": Куртуа, Начо, Милитао, Алаба, Модрич (Асенсио, 88), Каземиро, Вальверде (Иско, 88), Васкес, Бензема (Йович, 89), Бэйл (Родриго, 68), Азар (Винисиус Жуниор, 66).    


"Осасуна" - "Эспаньол" 0:0

"Осасуна": Эррера, Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Рубен Гарсия, Торро, Монкайола (Ойер Санхурхо, 63), Брашанац, Барха (Мартинес, 64), Будимир (Чими Авила, 72), Кике Гарсия.

"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль (Виктор Гомес, 87), Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Давид Лопес (Gracia Sánchez, 82), Меламед (Пуадо, 46), Мерида (Баре, 62), Эмбарба, У Лэй (Димата, 63), де Томас.

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