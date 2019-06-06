"Реал" столкнулся с неожиданной проблемой перед презентацией Азара

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"Реал" столкнулся с неожиданной проблемой перед презентацией Азара

У мадридского "Реала" появилась неожиданная проблема перед презентацией бельгийского нападающего Эдена Азара, который в ближайшее время перейдет в королевский клуб из "Челси".

Дело в том, что в "Реале" свободен только 16-й номер, который не имеет исторического значения. За "Челси" Азар выступает под 10-м номером, который в "Реале" принадлежит Луке Модричу.

В минувшем сезоне 28-летний Азар провел за "Челси" 52 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 17 голов.

Не пропустите: Азар перейдет в "Реал" за 145 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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