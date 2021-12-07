"Реал" сумел получить более выгодные условия для завершения реконструкции "Сантьяго Бернабеу"
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Мадридскому "Реалу" удалось снизить стоимость дополнительного финансирования, необходимого для завершения работ по реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу", сообщает 2Playbook со ссылкой на портал Global Capital.
По информации источника, королевский клуб получил первый кредит в 575 миллионов евро под фиксированную процентную ставку 2,5%, а теперь привлек дополнительные 225 миллионов евро по ставке 1,52%.
Дополнительные работы нужны для создания инновационной системы выдвижения газона. Ранее сообщалось, что работы по реконструкции стадиона будут завершены в 2023 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14