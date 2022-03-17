"Реал" сыграет против "Барселоны" в особой форме (видео)

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"Реал" сыграет против "Барселоны" в особой форме (видео)

Мадридский "Реал" сыграет в особой форме в матче 29-го тура чемпионата Испании против "Барселоны", сообщается в официальном твиттере клуба.

Футболисты королевского клуба выйдут на поле в черном комплекте с белыми вставками. Форма разработана специально к 120-летию "Реала".

Матч "Реал" - "Барселона" состоится 20 марта. Начало встречи - в 23:00 мск.

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