"Реал" сыграет против "Барселоны" в особой форме (видео)

Мадридский "Реал" сыграет в особой форме в матче 29-го тура чемпионата Испании против "Барселоны", сообщается в официальном твиттере клуба.

Футболисты королевского клуба выйдут на поле в черном комплекте с белыми вставками. Форма разработана специально к 120-летию "Реала".

Матч "Реал" - "Барселона" состоится 20 марта. Начало встречи - в 23:00 мск.

Не пропустите: В "Реале" беспокоятся по поводу Винисиуса. | http://soccernews.ru