"Реал" сыграет с "Эспаньолом" в зеленом, чтобы обратить внимание людей на экологическую проблему

2 Теги реал мадридэспаньол

"Реал" сыграет с "Эспаньолом" в зеленом, чтобы обратить внимание людей на экологическую проблему

Завтра, 7 декабря, "Реал" сыграет с "Эспаньолом" на "Сантьяго Бернабеу" в матче 16-го тура Ла Лиги в необычной форме.

Игроки мадридцев будут выступать в зеленой форме, чтобы обратить внимание общественности на проблему изменения климата.

В эти дни Мадрид принимает 25-ю Всемирную конференцию ООН по проблемам изменения климата (COP25). Поэтому "Реал" решил впервые в сезоне сыграть в третьем комплекте экипировки в официальном матче.

Помимо формы, на фасаде стадиона будет размещено огромное полотно на тему экологии, которое будет висеть до окончания самита (13 сентября).

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Постойте,а в игре с Севильей они в зелёной не играли?

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OkTawius
Димон

привет, псиное дерьмо, в бирюзовой они играли

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