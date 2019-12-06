"Реал" сыграет с "Эспаньолом" в зеленом, чтобы обратить внимание людей на экологическую проблему
Завтра, 7 декабря, "Реал" сыграет с "Эспаньолом" на "Сантьяго Бернабеу" в матче 16-го тура Ла Лиги в необычной форме.
Игроки мадридцев будут выступать в зеленой форме, чтобы обратить внимание общественности на проблему изменения климата.
В эти дни Мадрид принимает 25-ю Всемирную конференцию ООН по проблемам изменения климата (COP25). Поэтому "Реал" решил впервые в сезоне сыграть в третьем комплекте экипировки в официальном матче.
Помимо формы, на фасаде стадиона будет размещено огромное полотно на тему экологии, которое будет висеть до окончания самита (13 сентября).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6