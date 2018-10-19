"Реал" сыграет с клубом из Африки в Кубке Испании
Сегодня состоялась жеребьевка раунда 1/16 финала Кубка Испании.
Стоит отметить, что мадридский "Реал" сыграет с клубом "Мелилья" из одноименного города. Мелилья является испанским городом, который расположен на средиземноморском побережье Африки.
"Барселона" сыграет с "Культураль Леонесой".
Полностью список пар 1/16 финала выглядят так:
"Культураль Леонеса" - "Барселона"
"Эбро" - "Валенсия"
"Сант-Андреу" - "Атлетико"
"Мелилья" - "Реал"
"Вильяновенсе" - "Севилья"
"Расинг" - "Бетис"
"Алмерия" - "Вильярреал"
"Мальорка" - "Вальядолид"
"Кадис" - "Эспаньол"
"Спортинг" - "Эйбар"
"Луго" - "Леванте"
"Кордоба" - "Хетафе"
"Атлетик" - "Уэска"
"Алавес" - "Жирона"
"Леганес" - "Райо Вальекано"
"Сельта" - "Реал Сосьедад"
Первые матчи состоятся 30 октября - 1 ноября, ответные - 4-5 декабря.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Жирона
|20
|24
|12
|Эспаньол
|19
|24
|13
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|14
|Леганес
|19
|22
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11