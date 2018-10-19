"Реал" сыграет с клубом из Африки в Кубке Испании

Сегодня состоялась жеребьевка раунда 1/16 финала Кубка Испании.

Стоит отметить, что мадридский "Реал" сыграет с клубом "Мелилья" из одноименного города. Мелилья является испанским городом, который расположен на средиземноморском побережье Африки.

"Барселона" сыграет с "Культураль Леонесой".

Полностью список пар 1/16 финала выглядят так:

"Культураль Леонеса" - "Барселона"

"Эбро" - "Валенсия"

"Сант-Андреу" - "Атлетико"

"Мелилья" - "Реал"

"Вильяновенсе" - "Севилья"

"Расинг" - "Бетис"

"Алмерия" - "Вильярреал"

"Мальорка" - "Вальядолид"

"Кадис" - "Эспаньол"

"Спортинг" - "Эйбар"

"Луго" - "Леванте"

"Кордоба" - "Хетафе"

"Атлетик" - "Уэска"

"Алавес" - "Жирона"

"Леганес" - "Райо Вальекано"

"Сельта" - "Реал Сосьедад"

Первые матчи состоятся 30 октября - 1 ноября, ответные - 4-5 декабря.

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