"Реал" сыграет с "Севильей" вторым составом

Теги реал мадридсевильязинедин зидан

"Реал" сыграет с "Севильей" вторым составомМадридский "Реал" сыграет пропущенный матч 31-го тура Ла Лиги против "Севильи" вторым составом.

Так, в заявку на сегодняшнюю игру главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан включил:

вратари: Касилья, Л. Зидан;

защитники: Вальехо, Рамос, Начо, Эрнандес, Ашраф, Техеро, Кесада;

полузащитники: Каземиро, Льоренте, Асенсио, Ковачич, Себальос, Оскар.

нападающие: Бензема, Васкес, Майораль.

Не пропустите: превью к матчу "Севилья" - "Реал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Поездка в Лондон: в перенесенном матче "Манчестер Юнайтед" навестит "Вест Хэм"

Поездка в Лондон: в перенесенном матче "Манчестер Юнайтед" навестит "Вест Хэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 35 87
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 35 72
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
Полная таблица

топ-5 тегов