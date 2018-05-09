"Реал" сыграет с "Севильей" вторым составом

Мадридский "Реал" сыграет пропущенный матч 31-го тура Ла Лиги против "Севильи" вторым составом.

Так, в заявку на сегодняшнюю игру главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан включил:

вратари: Касилья, Л. Зидан;

защитники: Вальехо, Рамос, Начо, Эрнандес, Ашраф, Техеро, Кесада;

полузащитники: Каземиро, Льоренте, Асенсио, Ковачич, Себальос, Оскар.

нападающие: Бензема, Васкес, Майораль.