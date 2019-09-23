"Реал" сыграл, как в Париже, но смог победить "Севилью" на голом классе: разбираем центральный матч 5 тура Ла Лиги

Матч начался в довольно высоком темпе, но командам несколько не хватало мысли на футбольном поле. Большинство игровых эпизодов в этот период встречи были связаны с кроссами и угловыми – за 45 минут их собралось 22 и 13 соответственно. При этом футболисты действовали довольно жестко, что вылилось в желтые карточки Карвахалю, Банеге и даже главному тренеру "андалуйсийцев" Лопетеги. Дебютный момент в матче создали мадридцы. На 6-й минуте после корнера и подачи с левого фланга Бензема пробил головой – выше ворот! "Севилья" ответила собственным угловым, разыграв его низом с последующим навесом на дальнюю штангу – Де Йонг замкнул его, попав в прижатую к корпусу руку Каземиро. Кроме того, андалусийцы завершили один из угловых неуклюжим ударом Диего Карлоса в падении через себя. На этом реально острота в первой половине тайма завершилась, хотя на 20-й минуте Бензема вышел на ударную позицию и пробил с линии штрафной – было бы опасно, если бы Карим не отправил мяч в район углового флажка. На 32 минуту встречи команды не имели никакого попадания в створ, а сама игра переместилась куда-то в район центра поля. Футболисты вовремя поняли, что творят, и начали заострять. Так, на 32-й Де Йонг пробил головой после подачи с углового (немного неточно), а уже на 34-й "Реал" создал первый из двух лучших моментов тайма. Все началось с отбора Хамеса в центре и его паса вперед на Бензема; Карим развернулся и отдал влево на Азара, а тот ворвался на край штрафной и мощно пробил в ближний угол – Вацлик парировал!

Через шесть минут после этого произошел второй голевой эпизод: Карвахаль после красивой комбинации в центре получил пас на ход от Хамеса, прорвался правым полуфлангом в штрафную и мощно выстрелил в левый нижний угол – и снова Вацлик спас "Севилью"! После этого "Реал" еще и заработал стандарт в метрах 25-ти от собственных ворот, однако прямой удар Бэйла с него прошел по центру точно в руки чешскому голкиперу. Наконец, на перерыв команды ушли без забитых голов. Если в начале первого тайма случались хотя бы какие-то моменты, то за 25 минут второго не произошло вообще ничего. Команды поочередно держали мяч, выполняли подачи и перехват, но не заостряли игру. "Севилья" несколько больше работала с мячом, однако "Реал" выглядел немного конкретнее в своих действиях. Собственно, единственный интересный эпизод в этот период встречи принадлежал "сливочным" – это Хамес на 50-й минуте вырвался на ударную позицию после закидушки за спины защитникам от Азара, но получилось слишком высоко.

На 60-х минутах "Реал" постепенно стал приближаться к воротам соперника. Особенно заметным выглядел Бензема, который постоянно оказывался в зоне мяча и комбинировал с партнерами. В частности, на 61-й он прорвался по левому флангу и выкатил передачу на линию штрафной под удар Азару, но в Эдена успели отобрать мяч. В конце концов, настойчивость француза была вознаграждена на 64-й минуте, когда мадридцы провели фланговую атаку из-за позиции экс-одноклубника Регилона и завершили ее подачей Карвахаля на линию вратарской. Бензема же ударом головой в противоход переправил мяч в ворота – 0:1! Следующие 20 с лишним минут ничем не отличались от того, что увидели болельщики раньше. "Реал" после первого же забитого мяча стал сушить игру, что ярко продемонстрировал выход Вальверде вместо Хамеса. Учитывая то, что "Севилья" вообще не атаковала через центр, сбиваясь на фланговые подачи (в основном в выполнении Окампоса), можно говорить о том, что матч пошел по сценарию "сливочных". Лопетеги отчаянно усиливал атаку – сначала вышел Чичарито, а потом вместо центрбэка Кариссо на поле появился Нолито. Все напрасно: ничего, кроме замыкания очередного кросса на Де Йонга на 78-й минуте, "андалусийцы" не создали – и тот удар прошел очень неточно. Ну, еще был гол Чичарито с метрового офсайда на 87-й минуте. "Реал" же бежал в несколько контратак и едва не забил второй гол. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "сливочных". Таким образом, Реал набрал 11 очков, поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице. Прямо сейчас ее возглавляет Атлетик, у которого лучшая разница забитых и пропущенных, но равенство с мадридцами по набранным баллам. Севилья, имея лишь 10 зачетных баллов, опустилась на пятую строчку.

Победа "Реала" – не признак выздоровления

Реал феерично провалился в Париже, поэтому было очень интересно посмотреть на то, какие уроки вынесли из разгрома Зинедин Зидан и его подопечные. Соперник при этом был не менее серьезным, чем ослабленный травмами ПСЖ – "Севилья" под руководством известного тактического гика Лопетеги взяла очень бодрый старт и вполне могла возглавить турнирную таблицу. К этому поединку "нервионцы" не только шли в группе лидеров, но и имели всего один пропущенный гол. В первую очередь, следует отметить, что сам матч разочаровал. Комментировать в нем, по сути, ничего: "Севилья" ни разу не попала в створ, а "Реал" создал всего три классных момента – последний стал результативным. Уже с 64-й минуты мадридцы сели на собственную половину поля и начали всей командой заниматься разрушением, успешно выполнив свою задачу. Не в этом ожидаешь в поединках между такими агрессивными коллективами.

Зидан, по сравнению с матчем в Париже, выполнил всего одну смену - в состав вернулся Рамос. Защита мадридцев от этого не стал железобетонной, но точно прибавила в скорости и вовлеченности в билд-ап. Во всем остальном это был тот самый "Реал": базовая схема 4-2-3-1, трансформации на 4-1-4-1 / 4-4-2 при позиционной обороне, то же неумение Азара и Бейла прессинговать – у Эдена 0 отборов при 5 попытках (но 8 возвратов мяча), а Гарет даже не пытался идти в них. Впрочем, через него чаще всего проходил выход "бланкос" с прессинга, ведь тот всегда оставался в открытой позиции и классно цеплялся за длинные передачи (в валлийца 6 выигранных верховых дуэлей). Фактически, для "Реала" продолжался матч против ПСЖ, но на "Рамон Санчес Писхуан" "королевский клуб" одержал победу. Почему? В первую очередь, из-за отсутствия у "Севильи" классных опорников. Тухель во вторник просто съел центр поля, добавив к мобильным Верратти и Маркиньосу разрушителя Гуйе – все трое прекрасно отбирают мяч и продвигают его вперед. У Севильи такого крепкого подбора исполнителей не было - в тройке Фернандо-Банега-Хордан только Эвер похож на топового box-to-boxа, но и он не является идеалом.

Кроме того, прессинг "Севильи" не был слаженным и просматривался довольно ситуативно. Как следствие, "сливочные" уверенно перекусили центр поля, заставив "рохибланкос" сбиваться на фланги. Особенно эффективным был Каземиро, который выполнил 4 отбора (при 5-ти попытках), 3 блокировки и 2 перехвата, выиграл 9 из 15 единоборств и 8 раз возвращал мяч команде. Впрочем, наиболее заметными стали три удачных отбора Хамеса, после которых он быстро начинал атаки. В целом же, тройка центрхавов "Реала" явно переиграла своих визави. Заметно, что Зидан пытается перестроить "Реал" по проверенной схеме: сначала настройки игры у своих ворот и игра на результат, потом поиск лучших качеств своих подопечных и построение футбола на их основе. Прямо сейчас сильнейшими факторами в игре "Реала" кажутся вингеры, через которые пытаются выходить из-под прессинга и быстро продвигать мяч, однако пассивность Бейла и Азара в оборонительных действиях болезненно сказывается на действиях "сливочных". В топ-клубах редко допускают наличие сразу двух людей, освобожденных от переноса рояля – прима должна быть только одна. В "королевском клубе" их, как минимум, две. "Реал" плохо прессингует и очень мало создает в атаке. Если бы вместо "Севильи" на поле снова появился ПСЖ, то можно было бы ожидать очередной разгром, но на "Рамон Санчес Писхуан" играла не столь мощная в кадровом плане команда. То, как сильно не хватало "нервионцам" класса, продемонстрировали де Йонг и Бензема – Карим забил уже вторым ударом головой, а Люк потерял все три своих момента, пробив очень неточно. В очень равном матче чуть ровнее оказался "Реал", но это, во многом, случайность. Пока у Зидана остается слишком много работы.

Карим Бензема снова спасает Зидана

Статистические порталы признали лучшим футболистом встречи Данни Карвахаля, которому, кроме ассиста, удалось выполнить еще и три отбора и шесть возвратов мяча команде. Впрочем, все его потуги не имели бы смысла, если бы в составе "Реала" не играл Карим Бензема – наиболее критикуемый футболист, который уже второй год самостоятельно вытаскивает для мадридцев сложные поединки. Зинедин Зидан не просто так говорил, что Бензема будет играть у него всегда, хотя французский нападающий довольно часто бьет куда-то в сторону ворот с невероятных позиций – в матче с "Севильей" такой момент также был. Впрочем, Карим берет свое значительным объемом работы, высоченной мобильностью и прекрасным видением поля. На "Рамон Санчес Писхуан" он выполнил 3 удара по воротам (один в створ, голевой), отдал 2 ключевых передачи, 4 раза возвращал мяч, а также эффективно открывался и комбинировал с партнерами. Два из трех голевых моментов "Реала" были связаны с действиями Карима, хотя в конце поединка он еще несколько раз выбежал в контратаку и был близок к тому, чтобы помочь переиграть Вацлика. Француз своей мобильностью связал атакующую группу мадридцев со своим полузащитой, что и принесло общее преимущество в центральной зоне. В моменте с голом Бензема напомнил, что также умеет классно забивать – он отклеился от Диего Карлоса, выпрыгнул и пробил в противоход Вацлику под самую перекладину. Это был уже девятый гол головой в исполнении Бензема в этом году – ни один другой футболист в Европе из топ-5 лиг не может похвастаться таким показателем. Критики же пусть продолжают говорить о его неэффективности. Похоже, Карим от этого становится только лучше.