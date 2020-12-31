"Реал" сыграл вничью с "Эльче"
В рамках 16-го тура испанской Примеры "Реал" поделил очки с "Эльче".
"Сливочные" идет на втором месте, отставая от "Атлетико" на два очка. При этом у "матрасников" две игры в запасе.
"Эльче" - "Реал" 1:1
Голы: Модрич, 20 - 0:1, Фидель (пен), 52 - 1:1
"Эльче": Бадия, Барраган, Хосема, Верду, Санчес Миньо, Марконе, Родригес (Моренте, 74), Фидель, Гути, Ригони (Хосан, 74), Бойе (Каррильо, 87).
"Реал": Куртуа, Рамос, Карвахаль, Марсело, Варан, Кроос (Вальверде, 78), Модрич, Васкес (Азар, 77), Каземиро, Асенсио (Винисиус Жуниор, 86), Бензема.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14