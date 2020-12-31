"Реал" сыграл вничью с "Эльче"

В рамках 16-го тура испанской Примеры "Реал" поделил очки с "Эльче".

"Сливочные" идет на втором месте, отставая от "Атлетико" на два очка. При этом у "матрасников" две игры в запасе.

"Эльче" - "Реал" 1:1

Голы: Модрич, 20 - 0:1, Фидель (пен), 52 - 1:1

"Эльче": Бадия, Барраган, Хосема, Верду, Санчес Миньо, Марконе, Родригес (Моренте, 74), Фидель, Гути, Ригони (Хосан, 74), Бойе (Каррильо, 87).

"Реал": Куртуа, Рамос, Карвахаль, Марсело, Варан, Кроос (Вальверде, 78), Модрич, Васкес (Азар, 77), Каземиро, Асенсио (Винисиус Жуниор, 86), Бензема.

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