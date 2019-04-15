"Реал" сыграл вничью с "Леганесом" и отпустил от себя "Атлетико" (видео голов)

2 Теги реал мадридлеганес

"Реал" сыграл вничью с "Леганесом" и отпустил от себя "Атлетико" (видео голов)

В рамках 32-го тура испанской Примеры "Реал" сыграл вничью с "Леганесом".

"Сливочные" по-прежнему занимают третье место и теперь отставание от "Атлетико" составляет 4 очка.

"Леганес" - "Реал" 1:1

Голы: Сильва, 45 - 1:0, Бензема, 51 - 1:1

"Леганес": Куэльяр, Бустинса, Сиовас, Ньом, Сильва, Микель Весга (Ресио, 85), Перес, Эрасо (Эль-Жар, 71), Омеруо, Каррильо (Эн-Несири, 65), Брэйтуэйт.

"Реал": Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Начо, Каземиро, Модрич, Иско (Васкес, 77), Вальверде, Асенсио (Бэйл, 81), Бензема.

Предупреждения: Карвахаль (48), Асенсио (61), Вальверде (67).  

Читайте также: Новый стадион – новые правила. Как переезды но новую арену влияют на трансферную политику клубов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

петушалду
петушалду

Чмодрич должен извиниться и лично доставить ЗМ Месси домой.

Ответить
МАДРИД
МАДРИД

Реал без судей это прямо Кунц камера какая-то)) ничего более смешного в жизни не видел, Реал спасибо что ты есть! Ты веселишь народ уже 100+ лет своей грязной истории))

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" обыграл "Уотфорд" и вернулся в топ-4

"Арсенал" обыграл "Уотфорд" и вернулся в топ-4

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 32 74
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 32 65
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 32 61
4 Севилья Севилья 32 52
5 Хетафе Хетафе 32 51
6 Валенсия Валенсия 32 49
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 32 46
8 Алавес Алавес 32 45
9 Бетис Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 32 41
11 Леганес Леганес 32 41
12 Эспаньол Эспаньол 32 41
13 Эйбар Эйбар 32 40
14 Жирона Жирона 32 34
15 Вильярреал Вильярреал 32 33
16 Леванте Леванте 32 33
17 Сельта Виго Сельта Виго 32 32
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 32 31
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 32 27
20 Уэска Уэска 32 25
Полная таблица

топ-5 тегов