Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Миланом" в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки.

"Реал Мадрид" - "Милан" - 0:0

"Реал Мадрид" – Куртуа (Лунин, 46), Марсело (Мигель Гутьеррес, 46), Алаба (Милитао, 46), Начо, Васкес (Марвин, 70), Модрич (Эдегор, 60), Каземиро (Антонио Бланко, 46), Бэйл (Винисиус Жуниор, 46), Иско (Виктор Чуст, 84), Родриго (Аррибас, 69), Йович (Мариано Диас, 46).

"Милан" – Меньян, Эрнандес (Балло-Туре, 82), Романьоли (Кьер, 62), Томори, Калабрия (Калулу, 75), Салемакерс (Побега, 82), Тонали (Мальдини, 81), Крунич, Браим Диас (Кастильехо, 81), Рафаэл Леау (Ребич, 46), Жиру.

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