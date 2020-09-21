"Реал" сыграл вничью с "Реал Сосьедадом" во 2-м туре Ла Лиги

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"Реал" сыграл вничью с "Реал Сосьедадом" во 2-м туре Ла Лиги

"Реал" сыграл вничью с "Реал Сосьедадом" во 2-м туре чемпионата Испании.

"Реал Сосьедад" - "Реал" - 0:0

"Реал Сосьедад": Ремиро, Муньос, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Барренечеа (Баутиста, 75), Гевара (González, 89), Ойарсабаль (Янузай, 74), Мерино, Порту, Исак (Сильва, 63).

"Реал Мадрид": Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Модрич (Вальверде, 70), Винисиус Жуниор (Аррибас, 90), Эдегор (Каземиро, 69), Родриго (Марвин, 70), Бензема.

В следующем туре "Реал" встретится с "Бетисом". Матч состоится 26 сентября.

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