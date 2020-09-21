"Реал" сыграл вничью с "Реал Сосьедадом" во 2-м туре Ла Лиги
"Реал" сыграл вничью с "Реал Сосьедадом" во 2-м туре чемпионата Испании.
"Реал Сосьедад" - "Реал" - 0:0
"Реал Сосьедад": Ремиро, Муньос, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Барренечеа (Баутиста, 75), Гевара (González, 89), Ойарсабаль (Янузай, 74), Мерино, Порту, Исак (Сильва, 63).
"Реал Мадрид": Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Модрич (Вальверде, 70), Винисиус Жуниор (Аррибас, 90), Эдегор (Каземиро, 69), Родриго (Марвин, 70), Бензема.
В следующем туре "Реал" встретится с "Бетисом". Матч состоится 26 сентября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14