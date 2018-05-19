"Реал" сыграл вничью с "Вильярреалом" в последнем туре Примеры

В последнем туре Примеры "Реал" встретился с "Вильярреалом". Для обеих команд этот матч не имел особого турнирного значения, "подводники" досрочно финишировали на пятом месте, мадридцы же еще теоретически могли обойти "Атлетико", но главная цель для них – это финал Лиги чемпионов, поэтому этот поединок следовало воспринимать как очередной этап подготовки к матчу против "Ливерпуля".

Зидан решил выпустить основу на эту игру, хотя предполагалось, что он оставит лидеров в запасе. "Реал" хорошо начал матч, уже на девятой минуте дальним ударом отметился Роналду, но Фернандес в прыжке мяч отбил. Однако в скором времени игровой снаряд все же оказался в сетке "Вильярреала". После паса Модрича мяч принял Бэйл, валлиец красиво обыграл Бонеру, вышел один на один с Фернандесом и отправил мяч в сетку.

В середине тайма Роналду удвоил счет. Иско отличным пасом нашел на левом фланге Марсело, тот навесил прямо на голову Роналду, а Криштиано пробил в угол.

"Реал" продолжил владеть инициативой и создавать моменты. Кроос длинной передачей отправил на ворота Иско, тот обыграл защитника и пробил – Фернандес вытащил мяч из-под перекладины. Через несколько минут уже Кроос стрелял по воротам, но вратарь снова в красивом прыжке спас свою команду.

Во втором тайме начал отмечать у ворот мадридцев и "Вильярреал", Сансоне хорошо пробивал со штрафного – Люка Зидан свою команду спас. "Реал" ответил выпадом от Роналду, однако вышедший за пределы штрафной Фернандес сумел головой выбить мяч.

Ближе к середине тайма "Реал" отдал инициативу, у хозяев стало появляться больше возможностей для ударов. Унал со штрафного пробил мимо, затем Сансоне выманил из ворот Зидана и навесил на все того же Унала, который бил фактически по пустым воротам, но вратаря подстраховал Рамос.

Гол назревал, и на 71 минуте Мартинес распечатал Зидана, едва выйдя на замену. Игрок "Вильярреала" обыграл Варана и пробил точно в "девятку". На этом "подводники" не остановились. Сыграла очередная замена, на этот раз забил Саму Кастильехо, который выскочил из-за спин защитников после заброса из глубины и переиграл выскочившего ему на встречу Зидана.

"Реал" мог вырвать победу в оставшееся время, свои моменты упустили Васкес и Бензема, гостям пришлось ограничиться ничьей.

"Вильярреал" – "Реал" - 2:2

Голы: Бэйл, 11 – 0:1; Роналду, 32 – 0:2; Мартинес, 71 – 1:2; Кастильехо, 85 – 2:2

"Вильяерреал": Фернандес, Марин, Гонсалес, Марио, Бонера, Фуэго (Аль Давсари, 57), Родри, Сориано, Форланс (Кастильехо, 77), Сансоне, Унал (Мартинес, 69).

"Реал": Зидан, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич (Васкес, 62), Каземиро, Иско (Ковачич, 73), Бэйл, Роналду (Бензема, 62).

Вячеслав Горбачев

Также читайте: Роналду стал первым игроком из топ-5 европейских лиг, забившим в этом сезоне 50 голов | http://soccernews.ru