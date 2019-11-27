"Реал" теряет Азара
Вингер "Реала" Эден Азар травмировался в игре Лиги Чемпионов против ПСЖ (2:2).
28-летний бельгиец был вынужден покинуть поле на 69-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Гарет Бэйл.
Мадридский клуб пока не отчитался о травме игрока, однако предполагается, что у Азара рецидив травмы лодыжки и теперь игроку, возможно, придется лечь под хирургический нож.
"Реал" обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов со второго места группы. В этом сезоне Азар провел 13 игр, забил один гол и отдал 4 ассиста.
Читайте также: ПСЖ спасся от поражения в матче ЛЧ с "Реалом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Комличенко: "Нас расстроили оскорбления в адрес Дзюбы"
-
Американская компания приобрела часть акций "Манчестер Сити"
-
РПЛ назвала автора лучшего гола ноября
-
Кейн установил рекорд Лиги Чемпионов
-
"Барселона" назвала заявку на матч с "Боруссией"
-
Бубнов назвал причины неудачных выступлений "Локомотива" в Лиге Чемпионов
-
Зидан рассказал о травме Азара
-
Спортивный директор ПСЖ поделился мнением об отмененной красной карточке Куртуа
-
1
Зидан прокомментировал ничью с ПСЖ
-
Дибала высказался о своем голе в ворота "Атлетико"
-
"Реал" теряет Азара
-
Левандовски стал автором самого быстрого покера в истории Лиги Чемпионов
-
Главные новости дня: 26 ноября
-
Лига Чемпионов: все результаты 26 ноября
-
1
"Бавария" и "Тоттенхэм" разгромили своих соперников в Лиге Чемпионов
-
"Манчестер Сити" и "Шахтер" сыграли вничью, а "Аталанта" обыграла "Динамо" в Лиге Чемпионов
-
3
ПСЖ спасся от поражения в матче ЛЧ с "Реалом"
-
2
"Ювентус" обыграл "Атлетико" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов
-
Петер Бош: "Миранчуки могли бы усилить "Байер"
-
2
В матче "Реал" - ПСЖ судья отменил удаление Куртуа и пенальти
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6