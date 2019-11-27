"Реал" теряет Азара

Вингер "Реала" Эден Азар травмировался в игре Лиги Чемпионов против ПСЖ (2:2).

28-летний бельгиец был вынужден покинуть поле на 69-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Гарет Бэйл.

Мадридский клуб пока не отчитался о травме игрока, однако предполагается, что у Азара рецидив травмы лодыжки и теперь игроку, возможно, придется лечь под хирургический нож.

"Реал" обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов со второго места группы. В этом сезоне Азар провел 13 игр, забил один гол и отдал 4 ассиста.

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