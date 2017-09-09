"Реал" теряет Бензема

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 3-го тура чемпионата Испании против "Леванте" и был заменен в середине первого тайма.

В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне на счету 29-летнего Бензема 1 мяч и 1 голевой пас в 6 поединках за "Реал".

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