"Реал" теряет Бензема

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"Реал" теряет Бензема

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема выбыл из строя из-за травмы, которую он получил в матче 19-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (1:0, идет второй тайм).

Футболист получил повреждение мизинца в столкновении с защитником соперников Марком Бартрой и был заменен в перерыве.

В ближайшее время француз пройдет медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 31-летний Бензема провел за "Реал" 30 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал шесть голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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