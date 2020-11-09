"Реал" теряет Бензема

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"Реал" теряет Бензема

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема выбыл из строя из-за травмы, сообщает AS.

По сведениям издания, у француза возникли проблемы с приводящей мышцей левого бедра.

Сроки восстановления 32-летнего футболиста пока неизвестны. Существует вероятность, что он вылечится во время паузы на матчи сборных.

В текущем сезоне Бензема провёл за "Реал" 11 игр, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

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