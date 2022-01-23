"Реал" теряет Бензема

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Эльче" (2:2) и был заменен во втором тайме. В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления.

В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" 28 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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