"Реал" теряет Бэйла

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"Реал" теряет Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл выбыл из строя на неопределённый срок.

30-летний валлиец получил растяжение голеностопа во время матча Кубка Испании против "Унионистас де Саламанки".

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

В текущем сезоне Бэйл сыграл за "Реал" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Агент Бэйла рассказал, почему Гарет не уйдет в аренду. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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andi
андрей

Да застрелите уже его.

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