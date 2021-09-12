"Реал" теряет Бэйла

Фото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен

Форвард мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл не сыграет с "Сельтой" в четвером туре Ла Лиги.

Как сообщает AS, у нападающего повреждение задней поверхности правого бедра. Отмечается, что во время тренировки он почувствовал дискомфорт и досрочно ее покинул.

По информации источника, Гарет также имеет высокие шансы пропустить и матч с миланским "Интером" в Лиге чемпионов, которая пройдет 15 сентября.

В нынешнем сезоне за 6 матчей в составе "Реала" и сборной Уэльса Бэйл забил 4 гола.

Также не пропустите: Кьеллини поделился мнением об уходе Роналду. | http://soccernews.ru