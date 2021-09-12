"Реал" теряет Бэйла
Фото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен
Форвард мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл не сыграет с "Сельтой" в четвером туре Ла Лиги.
Как сообщает AS, у нападающего повреждение задней поверхности правого бедра. Отмечается, что во время тренировки он почувствовал дискомфорт и досрочно ее покинул.
По информации источника, Гарет также имеет высокие шансы пропустить и матч с миланским "Интером" в Лиге чемпионов, которая пройдет 15 сентября.
В нынешнем сезоне за 6 матчей в составе "Реала" и сборной Уэльса Бэйл забил 4 гола.
Также не пропустите: Кьеллини поделился мнением об уходе Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Клопп высказался о трансферной политике "Ливерпуля"
-
Мюллер прокомментировал победу над "Лейпцигом"
-
Спаллетти прокомментировал победу над "Ювентусом"
-
"Реал" теряет Бэйла
-
Кьеллини поделился мнением об уходе Роналду
-
Главные новости дня: 11 сентября
-
Марио Фернандес выбыл на длительный срок
-
"Манчестер Юнайтед" может побить трансферный рекорд АПЛ
-
"Атлетик" одержал победу над "Мальоркой"
-
"Монако" без Головина проиграл "Марселю"
-
"Фиорентина" без Кокорина победила "Аталанту" Миранчука
-
Давид Луиз стал игроком "Фламенго"
-
Министр спорта Подмосковья остался недоволен работой ВАР на матче со "Спартаком"
-
"Реал" определился с клаусулой Мбаппе в случае перехода игрока
-
Витория прокомментировал победу над "Химками"
-
"Барселона" определила главные трансферные цели на следующее лето
-
Сульшер оценил дебют Роналду
-
Роналду высказался о своем дубле в матче с "Ньюкаслом"
-
"Шахтер" одержал победу над "Днепр-1"
-
"Бавария" добыла уверенную победу над "РБ Лейпцигом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14