"Реал" теряет Бэйла

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"Реал" теряет БэйлаФото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен

Форвард мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл не сыграет с "Сельтой" в четвером туре Ла Лиги.

Как сообщает AS, у нападающего повреждение задней поверхности правого бедра. Отмечается, что во время тренировки он почувствовал дискомфорт и досрочно ее покинул.

По информации источника, Гарет также имеет высокие шансы пропустить и матч с миланским "Интером" в Лиге чемпионов, которая пройдет 15 сентября.

В нынешнем сезоне за 6 матчей в составе "Реала" и сборной Уэльса Бэйл забил 4 гола.

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