"Реал" теряет Браима Диаса

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"Реал" теряет Браима Диаса

Полузащитник мадридского "Реала" Браим Диас выбыл на неопределённый срок из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У 19-летнего футболиста диагностировано повреждение двуглавой мышцы левого бедра.

Перспективный испанец травмировался на тренировке "бланкос" и может пропустить от 3 до 4 недель.

В январе "Реал" купил Браима у "Манчестер Сити" за 17 миллионов евро. В активе хавбека 1 гол и 2 ассиста в 11 матчах.

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