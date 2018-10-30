"Реал" теряет ещё и Варана

Лазарет мадридского "Реала" пополнился ещё и защитником Рафаэлем Вараном, сообщает официальный сайт клуба.

У французского центрбека диагностировано растяжение приводящей мышцы правого бедра. Травму он получил в воскресном Эль Класико.

Сроки восстановления 25-летнего футболиста составят около двух недель.

В этом сезоне Варан сыграл за "Реал" 12 матчей, результативными действиями не отличался.

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